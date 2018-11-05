Türkiye'de 26 bin kişi organ bağışı bekliyor

Konu ile ilgili açıklama yapan Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak,"3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası olması nedeniyle hastanemiz poliklinikler girişinde organ bağışı standı açtık. Hedefimiz, ülkemizde organ bekleyen hastalar adına yapılacak bağışlarla hem insanlarda farkındalık oluşturmak hem de insanların yapacağı bağışların sistem kayıtlarını yaparak toplumdaki bağışçı sayısını artırmak" dedi.

26 bine yakın hastanın organ beklediğini ifade eden Apak,"Şu an ülkemizde 26 bine yakın hasta organ beklemekte ve her geçen gün de bu sayı artmaktadır. Bu konuda insan olarak yapabileceğimiz organ bağışı sayısını artırmak. Özellikle beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinin organ bağışına izin vermeleri suretiyle organ bekleyen hastalara bir nebzede olsa yardımcı olabilmek" diye konuştu.

Hafta boyunca eğitimlerin de olacağını ifade eden Apak,"Bu hafta yoğun bir hafta olacak. Eğitimlerle, stantlarla farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Ne kadar çok insana ulaşıp, ne kadar çok kişiye eğitim verirsek bu konuyla ilgili toplumu bilinçlendirip, organ bağışını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın desteklerini ve organ bağışlarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.