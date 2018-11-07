Türkiye'nin 3'üncü kayak simülasyon merkezi Sivas'a yapılıyor

Türkiye'de sadece Ankara ve İstanbul'da kayak simülasyon merkezinin 3'üncüsü Sivas'a yapılıyor.

Vali Salih Ayhan, yapımında sona yaklaşılan kayak simülasyon merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ayhan, Turgut Özal Caddesi üzerinde Sivas Devlet Tiyatroları binası arkasında yapımı devam eden kayak simülasyon merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyan tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, kayak simülasyon merkezinin Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne güç katacağını söyledi. Ayhan, projeye 3 yıl önce başladıklarını kaydederek, "770 metrekare taban oturumlu ve tek katlı mimariye sahip olan merkezde, 161 metrekare simülatör yerleşim alanı ve buna ilave olarak 155 metrekare izleme ve dinlenme alanları bulunacak. Merkez içerisinde kafeterya, fuaye alanı, teknik idari ofis ve soyunma odaları, depolar ve kayak kiralama odası da yer alacak. Ayrıca kayak simülasyon merkezi çevre peyzaj projesi içerisinde açık otopark, kamelyalar, oturma bankları ve yürüyüş yolları da olacak. Merkez hizmete açıldıktan sonra sporseverler burada öncelikle simülatör üstünde kayak hocaları rehberliğinde teorik bilgiyi alıp, pratiğini Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde yapabilecekler." dedi.

İnşaatın son aşamaya geldiğini ve tesisin yanına da bir restoran yapıldığını hatırlatan Ayhan, "Sivas Yıldız Dağı'nı sahada beslememiz lazım. Buradan kayakçı çıkmasını hep arzu ediyoruz. Çok sevdiğim ve önemsediğim bir proje. 2-3 ay içerisinde burası da bitecek ve hizmete girecek. Türkiye'de ilk projelerden birisi. Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin en önemli enstrümanı olacak. Sivas güzellikler kazanıyor ve daha fazlasına da layık. Biz de işimizi kaldığı yerden takip etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.