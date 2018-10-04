Türkiye'nin en büyük yurt projesi 10 ayda tamamlandı

Türkiye'de tek seferde yapılan 10 bin kişilik olan en büyük yurt projesi 10 ay gibi kısa sürede tamamlandı. 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanan odaların yerleştirilmesinin ardından bu ay öğrenci alımına başlanılacak.

Tek seferde yapılan ve Türkiye'nin en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun 5 bin kişilik bölümü tamamlandı. 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanan odaların yerleştirilmesiyle birlikle öğrenci alımları başlayacak. Kız öğrencilerinin kalacağı yurdun diğer 5 bin kişilik bölümününde bu ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 10 ay gibi kısa sürede bitirilen yurtları İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte gezen Sivas Valisi Davut Gül çalışmaları yerinde inceledi. Öğrencilerin kalacağı odaları gezen Vali Gül ve beraberindeki meclis üyeleri yüklenici firmadan bilgi aldı.

Yurtların İl Özel İdaresi tarafından yaptırıldığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'na kiraya verileceğini ifade eden Vali Gül, "Sivas'ın önemli bir eksikliği giderilecek. Üniversitemizin alt yapısını güçlendirecek. Sivas'ı tercih eden, tercih edecek her öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında kalabileceği yurt kapasitesi oluşmuş oldu. Burada İl Genel Meclisi üyelerimizin emekli çok oldu. İlk günden beri oy birliği ile buranın yapılma kararı çıktı. Oy birliği ile finansmanı temin edildi ve oy birliği ile bu yürütüldü. Şuandan itibaren 10 bin kişilik yurdun 5 bin kişilik kısmı Kredi Yurtlar Kurumumuza teslim edildi. Kalan 5 bin kişiliği de ayın sonuna kadar teslim edilecek. İlk 5 bin kişiliği donanım malzemeleri geldi, temizlik çalışmaları Kredi Yurtlar Kurumu tarafından devam ettiriliyor. İlk 5 bin kişilik için 258 kişinin işe alımı başladı. Mülakatları yapıldı. Dolayısıyla da hiçbir eksiğimiz kalmadı" dedi.

"Öğrenciler bize emanet"

Öğrenci alımıyla ilgili devam eden iki konu olduğunu aktaran Vali Gül, "40 metre genişliğindeki yolumuz adeta bir bulvar gibi onun çalışmaları başladı. Geniş kaldırımları olacak çift gidiş, çift geliş güzel bir yolumuz olacak ve peyzajı yapılacak. Yurt kapasitesi çok büyük olduğu için şehir kanalizasyon alt yapısı bunu kaldırmadı dolayısıyla da yeni bir hat yapıyoruz onunda ihalesi yapıldı çalışma devam ediyor. İnşallah bu ay içerisinde öğrencilerimizi almak istiyoruz. Öğrencilerimizin üniversiteye ulaşımıyla ilgili de kooperatifle görüşmeler devam ediyor. Belediye yeni bir fiyat tarifesi uygulayacak sembolik fiyatlarla bu öğrencilerin üniversiteye gidip gelebileceği ring oluşturmak istiyoruz. Neden sembolik fiyatlar diyoruz bu gençler Sivaslılara emanet, bu gençler bizlere emanet dolayısıyla da bizim bakış açımız buradaki gençlerin olabildiğince parasını almak, bunları ticari bir meta olarak görmek değil her gencimizi, kendi kardeşimiz, kendi evladımız, kendi yavrumuz gibi görüyoruz. Bütün Sivas böyle düşünüyor. İnşallah burada kaldıkları sürece memnun olurlar, mutlu olurlar. Sivas'ta hızlı trenle beraberde daha çok tercih edilen üniversite öğrencilerin daha çok gelmek istediği şehir olur. Bu Türkiye'de 10 ayda yapılan en büyük projelerden biri inşallah kazasız, belasız bitirip öğrencilerin hizmetine sunacağız" diye konuştu.