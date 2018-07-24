Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 13:46

Türkiye’yi hüzne boğmuştu

Ölen eşine sevgisi ve eşinin mezarında yaptığı çekimlerde sosyal medyada fenomen hale gelen Sivaslı Halit Yıldız, hesabının çalınmasının ardından şahsına ve ailesine karşı yapılan çirkin saldırılar sonrası sosyal medya hesabını kapattı.

Türkiye’yi hüzne boğmuştu

24 Temmuz 2018 13:46


Sivas’ta yaşayan Halil Yıldız, bir yıl önce geçirdiği kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden eşi Hatice Yıldız’a duyduğu özlem ve bitmek bilmeyen sevgisiyle sosyal medyada fenomen olmuştu. Sosyal hesaplarında sürekli ölen eşine duyduğu özlem ve sevgiyi dile getiren gönül dostu kısa sürede 70 bin takipçiye ulaşmıştı. Türkiye’nin konuştuğu Yıldız, çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Kimliği belirsiz kişiler Yıldız’ın sosyal medya hesabını çaldı. 70 bin takipçisi bulunan sayfadan çirkin paylaşımlar yapıldı. Yıldız’a ve ailesine hakaretler edildi. Teknik destek alarak hesabını tekrar geri almayı başaran Yıldız daha sonra hesabını kapatmak zorunda kaldı.


Uğradığı saldırı karşısında üzgün olduğunu belirten Yıldız, bu nedenle hesabını kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi. Yıldız, üzüntüsünü kendisiyle paylaşıp destek olan tüm takipçilerine bir kez daha teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç