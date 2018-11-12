Tuzdaki plastik tehlike

Doğal yöntemlerle kaynak tuzu üretimi yapan ve Anadolu Tuz Madencileri Derneği Başkanlığı görevini yürüten Bülent Yılmaz, Türkiye'de yapılan araştırmalarda piyasada satılan 16 markanın ürettiği sofra tuzunda mikro plastiğe rastlanıldığı hatırlatarak, mikro plastik parçacıklarının oluşumunda insanların doğaya plastik atık atmasının ve üretim biçiminin etkili olduğunu belirtti. Yılmaz, asırlardır doğal yöntemler ile üretilen doğal kaynak tuzlarında mikro plastik partiküllere rastlanılmadığını ve insanların gönül rahatlığı ile tüketebileceğini söyledi.

Bülent Yılmaz, tuzlarda mikro plastik partiküllere rastlanmaması için doğaya plastik atılmamasının ve tuz üretiminde de plastik kullanılmamasının önemine değinerek, “Dünya çapında yapılan bir araştırma Mart 2018 ‘de yayınlandı. Bu araştırmada tuz içerisinde mikro plastik partiküller bileşenleri tespit edildi. Bu bileşene ise yurdumuzda 16 firmanın ürettiği tuzda rastlanıldı. Çukurova Üniversitesinden Sedat hocamız, yaptığı çalışmayı araştırmalar merkezine gönderiyor. Araştırma merkezide bizim ülkemizde deniz suyundan, kaya tuzundan ve göl sularından üretilen tuzlarda bu partiküllere rastlandığını açıkladı. Bu mikro plastik partiküllere 16 farklı markanın ürettiği tuzda rastlandığı yazıyor. Halkımızın elbette bu tuzları tüketmemesi için önerilerimiz var. Bunlardan en önemlisi doğal kaynak tuzlarının tüketilmesidir.”dedi.

“Doğal kaynak tuzları gönül rahatlığıyla tüketilebilir”

Yılmaz, doğal yöntemlerle üretilen doğal kaynak tuzlarında mikro plastik partiküllere rastlanmadığını ve insanların doğal kaynak tuzlarını gönül rahatlığı ile tüketebileceğini belirtip, “Doğal kaynak tuzu olarak adlandırdığımız yer altı doğal kaynak tuzları bizim ilimizde de var. Bu tuzlarda plastik partiküller görülmüyor. Sebebi ise tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor olması. Yeryüzüne doğal yöntemle çıkan suların güneş ve rüzgar sirkülasyonu ile solar yöntem ile elde ediliyor olması. Buna benzer yöntemlerle üretilen ve partiküllerin çıkmadığı tuz ise Fransa'da sahil kısmında bulunan tuzlada üretilen tuzdur. Burada üretilen tuzlar Türkiye'deki kaynak tuzlarına benzer. Bu üretilen doğal kaynak tuzlarını vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tüketebilir“ şeklinde konuştu.