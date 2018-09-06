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06 Eylül 2018 10:35

Tv’de kendilerini izleyince çaldıkları bisikleti iade ettiler

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde ses çıkartmamak için bisikleti kucaklayıp çalan hırsızlar, kendilerini haberlerde izleyince bisikleti, verdikleri zararın parasıyla iade etti.

Tv’de kendilerini izleyince çaldıkları bisikleti iade ettiler

06 Eylül 2018 10:35


Sivas’ta Huzur Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, hırsızlar yakalanmamak için apartman koridorundaki bisikleti kucaklayıp çalmıştı. Bu olay apartmanda bulunan güvenlik kamerasına yansımıştı. Hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüleri ile İhlas Haber Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından kendilerini haberlerde izleyen hırsızlar, büyük bir pişmanlık duyarak çaldıkları ve zarar verdikleri bisikleti maddi hasarının ücretini karşılayarak geri iade etti. Bu durumu memnuniyetle karşılayan bisiklet sahibi Süleyman Yazıcı, hırsızlardan şikayetçi olmayacağını belirtti. Yazıcı, "Bu güvenlik kamerasına yakalandı. İhlas Haber Ajansı Haber yaptıktan sonra çalan arkadaşlar haberi izledikten sonra pişman olmuşlar. Haber göndermişler biz bisikletinizi gönderiyoruz diye. Bisikleti başka bir arkadaşıyla gönderdiler. Kırdıkları parçanın ücretini de ödediler. Helallik istediler. Burada yaptıkları şeyin ne kadar yanlış olduğunu anlamışlar herhalde. Bunu da vicdan yaptılar. Bir de işin ortaya çıkması, haber olması onunda biraz daha etkisi olduğunu düşünüyorum. 155’e bildirdik ama herhangi bir işlem yapılmadı. Karakola gelip başvurulması istendi. Bizde pişman olduğu için herhangi bir işlem yapmadık" şeklinde konuştu.




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