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Üç ev bulunan köyün 24 seçmeni var

Muhtarlık seçimi için nüfusların şehirlerden köylere taşınması Sivas’ın Divriği ilçesinde ilginç bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu.

Muhtarlık seçimi için nüfusların şehirlerden köylere taşınması Sivas'ın Divriği ilçesinde ilginç bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Yaşanacak ev bulunmayan köyde kayıtlı 24 seçmen olduğu ortaya çıktı.


Yaklaşan yerel seçimler öncesi köylerde gerçekleştirilecek muhtarlık seçimleri dolayısıyla şehirlerden köylere gerçekleşen nüfus göçü dikkat çekiyor. Bu durum Sivas'ın Divriği ilçesi Oyuktepe köyünde ilginç bir duruma neden oldu. Seçim öncesi göçlerin takibi sırasında yapılan incelemede 24 seçmeni bulunan köyde harabe halinde üç ev bulunduğu görüldü. Köyün seçmenleri hakkında; gerçeğe aykırı beyan bulundukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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