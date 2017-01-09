Üç medeniyetin izlerini taşıyan meydan kar görüntüsüyle büyüledi

Sivas’ta üç medeniyetin izlerini taşıyan tarihi Cumhuriyet Meydanı yağan karı ardından muhteşem görüntüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı Cumhuriyet Meydanı’nı beyaza bürüdü. Karın ardından tarihi meydanda kartpostallık görüntüler oluştu.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kale Camisi, tarihi Valilik ve Jandarma Binası gibi Cumhuriyet, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini bünyesinde barındıran Sivas Cumhuriyet Meydanı kaplanan beyaz örtüyle adeta büyüledi.