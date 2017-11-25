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25 Kasım 2017 12:27

Ücretsiz ve eğlenceli kayak keyfi

Çocuklar “yumurtatepe kayak tesisleri” adını verdikleri ve kendileri oluşturdukları kayak parkurunda gönüllerince ücretsiz olarak eğleniyor.

Ücretsiz ve eğlenceli kayak keyfi

25 Kasım 2017 12:27


Sivas’ta havaların soğuması ve mevsimin ilk karının yağmasına en çok çocuklar sevindi. Sivas’ta ulunan Yıldızdağı Kayak Tesisi’ne gitme imkanı bulamayan çocuklar Yumurtatepe Kayak Tesisleri olarak adlandırdıkları ve kendileri oluşturdukları pistte gönüllerinde eğleniyor. Karın yağması ile leğen, naylon ve kızaklarını alan çocuklar Yumurtatepe’ye akın etti. Çocukların eğlencesi ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Zaman zaman küçük kazalar da yaşandı.


Çocuklar eğlendiklerini belirterek, “Burası bizim için ikinci Yıldızdağı kayak tesisi. Burayı kayak için çok uygun bir yer. Her kar yağdığında buraya geliyoruz. Leğen, tepsi, naylon ne bulursak onunla kayıyoruz. Yıldızdağı Kayak Merkezi’ne gidemiyoruz ama burası kayak tesislerini aratmıyor" dediler.




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