Ücretsiz ve eğlenceli kayak keyfi

Sivas’ta havaların soğuması ve mevsimin ilk karının yağmasına en çok çocuklar sevindi. Sivas’ta ulunan Yıldızdağı Kayak Tesisi’ne gitme imkanı bulamayan çocuklar Yumurtatepe Kayak Tesisleri olarak adlandırdıkları ve kendileri oluşturdukları pistte gönüllerinde eğleniyor. Karın yağması ile leğen, naylon ve kızaklarını alan çocuklar Yumurtatepe’ye akın etti. Çocukların eğlencesi ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Zaman zaman küçük kazalar da yaşandı.

Çocuklar eğlendiklerini belirterek, “Burası bizim için ikinci Yıldızdağı kayak tesisi. Burayı kayak için çok uygun bir yer. Her kar yağdığında buraya geliyoruz. Leğen, tepsi, naylon ne bulursak onunla kayıyoruz. Yıldızdağı Kayak Merkezi’ne gidemiyoruz ama burası kayak tesislerini aratmıyor" dediler.