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26 Mayıs 2018 17:13

Uçuruma düşen inek için seferber oldular

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde uçuruma düşüp yaralanan ineği kurtarmak için seferler oldular.

Uçuruma düşen inek için seferber oldular

26 Mayıs 2018 17:13


Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Çağatay deresi mevkiinde Erken Dalkabak’a ait 5 aylık gebe olan bir inek 150 metrelik uçuruma düşerek yaralandı. Sabah saatlerinde yaşanan olayla ilgili inek sahibi ve komşuları kurtarma çalışması başlattı. Sabah saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları arazinin güçlüğünden dolayı sonuç vermedi. Koyulhisar Belediyesinden yardım istendi. İneğin yardımına koşan vatandaşlar, yaralı olan ineğe pet şişelerle su içirdi. İneğin düştüğü yerden çıkartılmasının mümkün olmadığı gören vatandaşlar, Koyulhisar Belediyesi tarafından ineğin düştüğü yere ulaşımın sağlanması için yol açılmasına karar verdi. İş makineleri dik arazide, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yol açmak için çalışma başlattı ancak kısa bir mesafe kala iş makinesinde arıza meydana gelince kurtarma operasyonu yarıda kaldı. Yaralı ineği düştüğü yerden kurtarmak için başlatılan çalışma devam ediyor.


İneğin sahibi Erkan Dalkabak, ineğin çan sesine aldanarak sürüden ayrılıp uçuruma düştüğünü söyledi.




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