Ulaş ve Tödürge Gölü korunacak

Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sivas’ın Zara ve Ulaş ilçesinde bulunan Tödürge ve Ulaş Gölleri Sulak Alan Revize Yönetim Planı Çalıştayı düzenlendi. Programa Devlet Su İşleri 19’uncu Bölge Müdürlüğü personeli, Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü personeli, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü personeli ve Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü personeli katıldı. Çalıştay saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürü Okan Gün, “Dünya üzerindeki durum ve ülkemizdeki durum göz önünde bulundurulduğunda sulak alanların ne kadar önemli olduğu görülüyor. Ülkeler arasında önümüzdeki yüzyılda çıkacak savaşların, çatışmaların en büyük sebebinin su kaynakları üzerinde yoğunlaşacağını bilmekteyiz. Bu nedenle sulak alanlar bizim için çok önemli. Genel müdürlüğümüz sorumluluk altında bulunan sulak alanlar, sulak alanların korunması yönetmeliği kapsamında ve 1994 yılında Ramsar sözleşmesini imzalamamızla birlikte yönetim planları uygulamaktayız. Türkiye gerek göçmen kuşların geçiş noktası olması münasebetiyle ve özellikle 4 önemli göç güzergahından birine sahip olması nedeniyle çok önemli bir yere sahip. Bizim plan yaparken amacımız devamlı kullanma ve koruma dengesini oluşturmak. Gelecek nesillere daha sürdürülebilir alanlar bırakmak. Bunun için genel müdürlüğümüz başta olmak üzere Malatya 15 ‘ inci Bölge Müdürlüğümüz ve Sivas İl şube Müdürlüğümüz ile birlikte bizler 2019 ve 2023 yılları için daha sağlıklı, daha temiz, daha korunabilen, daha kullanıma açık sahalar oluşturmak için planın revizesini yapıp çalıştayı sonlandıracağız “ dedi.

Konuşmanın ardından devam eden program Ulaş gölünün ve Tödürge gölünün slayt ile tanıtılması ile devam etti. Sulak Alan Revize Yönetim Planı Çalıştayı 5-7 eylül tarihleri arasında devam edecek.