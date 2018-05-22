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22 Mayıs 2018 16:04

Üniversite öğrencilerine ücretsiz iftar yemeği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (CÜ) her gün 2 bin öğrenciye ücretsiz iftar yemeği veriliyor.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz iftar yemeği

22 Mayıs 2018 16:04


Ramazan ayının eğitim-öğretim dönemine denk gelmesinden dolayı Cumhuriyet Üniversitesi’nde final sınavlarına hazırlanan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız öğrencilere ücretsiz iftar yemeği verilmesi talimatı verdi. Bunun üzerine üniversite kampüsü içerisindeki Merkezi Cafeterya’da her gün 2 bin öğrenciye iftar yemeği verilmeye başlandı. İftara katılan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız öğrencilere yemek dağıtarak birlikte iftar yaptı.


Öğrencilerle birlikte iftarı paylaşmak istediklerini belirten CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Göreve geldiğimizden bu yana bizim memnun etmek istediğimiz insanlar öğrencilerimizdi. Öğrenciler var diye biz burada varız. Onun içinde bu Ramazan’da ailelerinden uzak olan öğrencilerimiz hem sınavların çalışsınlar hem de iftarlarını yapsınlar istedik. Bundan sonra bu gelenek haline gelecek. Çünkü bizde öğrencilik dönemimizde evde kalırken iftarda ne yemek yapacağız diye düşünürdük. Bir çok hocamız, arkadaşlarımız bu şeyleri karşılıyor. Bu uygulamayı duyurduktan sonra hayır sahipleri de yardımcı olmak istedi. Bu yıl başladı gelecek yıllarda da bu uygulamamız devam edecek" dedi.


Öğrencilerde uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.




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