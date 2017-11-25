Üniversite uygulama oteli halka açılıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde kullanılan Mihmandar Uygulama Oteli modernize edilip halkında kullanımına açılıyor. Uygulama eğitimi dışında, hizmet sektöründe de faaliyete sokulan otel bugün ilk misafirlerini ağırladı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız bugün otelde verilen kahvaltı ile Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ve basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Yıldız, misafirlerini halkın da hizmetine açılacak olan otelde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Üniversite kampusu içerinde bulunan otel 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Otel 92 odalı ve 200 kişilik yatak kapasitesine sahip. Otelde kahvaltı ve alacarte akşam yemeği hizmeti de bulunuyor.

Bu yıl ilk mezunlarını verecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi ise 351 öğrenci, 13 akademik personel, 6 idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetine devam ediyor.