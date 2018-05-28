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28 Mayıs 2018 17:50

Ünlülerin berberi öğrencilerle buluştu

Ünlülerin berberi olarak adından söz ettiren Şükrü Dudu, memleketi Sivas’ın Kangal İlçesinde mezun olduğu okul öğrencileri ile bir araya geldi.

Ünlülerin berberi öğrencilerle buluştu

28 Mayıs 2018 17:50


Sivas’ın Kangal İlçesi Çetinkaya Beldesinde küçük bir dükkanda berberlik mesleğine başlayıp, İstanbul’a yerleştikten sonra işlerini büyüterek sektörde herkesin tanıdığı bir isim haline gelen, Şükrü Dudu beldesinde ki mezun olduğu Çetinkaya Anadolu Lisesini ziyaret edip öğrencilerle buluştu. Burada öğrencilere hayat hikayesini ve elde ettiği başarısında ki sırları anlattı. Dudu’nun sunumu öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Dudu daha sonra öğrencilere kaleme aldığı ‘Hayata makasatmak’ isimli kitabını hediye etti. Dudu’nun doğduğu beldede mesleğe başladığı küçük dükkanın halen açık olduğu ve işletildiği görüldü.




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