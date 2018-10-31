Unutkan sürücünün otomobili refüje çıktı

Sivas'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil akan trafikte refüje çıktı.

Olay saat 09.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SM 0579 plakalı otomobili park eden sürücü el frenini çekmeden aracın yanından ayrıldı. Bir süre sonra hareket eden otomobil Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde refüje çıktı. Akan trafikteki sürücülerin dikkati sayesinde faciadan dönülürken polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yaşanmaması için önlem alarak aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Telefonla ulaşılan araç sürücüsü olay yerine gelirken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı.