Üreticilerden vatandaşlara: "Patatesi tarlatan al, stokçunun zam oyununu boz"

Sivas'ta kışlık patates üretimi yapan çitçiler, komisyoncuların stok oyunlarına karşı tüketicilerin kış aylarında pahalı patates tüketmemeleri için patateslerini şimdiden tarladan almaları uyarısı yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu resmi verilerine göre 2017 yılında patates ekim alanı olarak Türkiye'de 8. ve tohumluk patates üretiminde Konya'dan sonra 2. olan Sivas'ta kışlık patates hasadı başladı. Bu sene patates üreticinin yüzünü güldürse de, üreticiler komisyoncuların daha fazla kar elde etmek için stok yapacakları endişesini taşıyor.

Kışlık patates üretimi yapan Mehmet Kantar ve Mustafa Göçer, tüketicinin kış aylarında yüksek fiyatlara patates almak zorunda kalmamaları için hasat döneminde tarladan, çiftçilerden patates almaları gerektiğini söyledi. Babadan kalma çiftçilik mesleğini devam ettiren Mustafa Göçer, hasat döneminde tarlada 2 liraya satılan patatesin kış aylarında 10 liraya çıkacağını belirterek, patates alımının araya komisyoncu koymadan çiftçiden yapılması gerektiğini söyledi. Göçer, “Bu yıl hasat başladı. Yalnız biz tarlada patatesi 2 liraya satmaya zorlanıyoruz ama vatandaşlarımız kışa dayanmayacak patatesi 3 liraya alıyorlar. Hatta 2 liraya satamıyoruz, daha da altında satmak zorunda kalıyoruz. Almak isteyenler 1.5 liraya satın almak istiyorlar. Bizim burada işçi ve çeşitli masraflarımız var, masrafları zoraki çıkarıyoruz. Geçenlerde patates 10 liraya çıktı, biz 2 liraya satamıyoruz. Komisyoncular bizim satamayıp elimizde kalmasını ve bizden ucuza satın alarak depolamak istiyorlar. Daha sonra ise 1 ay sonra çıkartıp istediği fiyata patates satmak istiyor. Vatandaşlar şuanda alsınlar patateslerini geçen yıl gibi 10 liraya almamak için komisyoncuya düşmeden alsınlar. Daha sonra ise patates krizi var denilip, Suriye'den patates getirecekler. Vatandaşlara sesleniyorum, şimdiden kışlık patateslerini satın alsınlar. Bugün bizden 2 liraya patates satın almayan, yarın 10 liraya patates satın alacak. Komisyoncunun eline geçti mi tamam" dedi.

Mehmet Kantar ise, çiftçinin sattığı fiyat ile tüketicinin aldığı fiyat arasında çok büyük fark olduğunu söyledi. Kantar, “Üretici ile tüketici arasında fiyat konusunda büyük bir fiyat farkı var. Bizden komisyoncu 1 liraya, 1,5 liraya alıyor, 3-4 liraya satıyor. Tüketici de kışın 5-6 liraya satın alacaklar, belki de 10 liraya satın alacaklar. Vatandaşlar üreticiden alsın, yoksa komisyoncular emek vermeden bizden fazla kazanıyor” şeklinde konuştu.