Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 13:37

Uyanık kargalar hazıra kondu

Sivas’ta tarlaların sürülmesini fırsat bilen zeki kargalar ilginç görüntüler oluşturdu.

Uyanık kargalar hazıra kondu

11 Haziran 2018 13:37


Hayvanlar aleminde en zeki hayvanlar arasında gösterilen kargaların Sivas’ta kolay yoldan beslenmek için buldukları yöntem dikkat çekti. Toprak altında kalan böcek ve solucan türü besinlere ulaşmak için tarlayı süren traktörün ardına takılan kargalar, ilginç bir görüntü alıştırdı. Hazıra konan kargalar, traktörün altından topraktan çıkan besinleri kolaylıkla avladı.


Traktörüyle tarlasını kazan Mete Yılmaz, kargaların zeki hayvanlar olduğunu belirterek, “Kargalar zeki hayvanlar. Bu şekilde çok daha kolay bir şekilde besine ulaşabiliyorlar. Onlar da kendi rızkını yiyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç