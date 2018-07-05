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05 Temmuz 2018 15:30

Uyanıklığı 14 bin 500 liraya patladı

Sivas’ta kamyonetinin plakalarını çamurla kapatıp Karayolları Denetleme İstasyonundan kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsü, polisten kaçamayınca 14 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Uyanıklığı 14 bin 500 liraya patladı

05 Temmuz 2018 15:30


Edinilen bilgiye göre olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Adana’dan yüklediği kavunları Sivas’a getiren A.T idaresindeki kamyonet Kayseri-Sivas yolu üzerinde Karayolları Denetleme İstasyonunda bulunan otomatik plaka okuma ve kantar sistemlerinden kaçmak için plakalarını çamurla kapattı. İhbar üzerine trafik polisi ekipleri kamyoneti otogar kavşakta durdurdu. Daha sonra kamyonet Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Karayolları Denetleme İstasyonuna götürülerek kantardan geçirildi. Kamyonetin taşıyacağı yük 7 bin 500 kilogram olması gerekirken kantarda yapılan ölçümde yükün yaklaşık 10 ton olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonrası kamyonet sahibine ve sürücüsüne Karayolları Ekiplerince yaklaşık 11 bin lira ceza kesilirken, trafik yönünden ise yaklaşık 3 bin 500 lira para cezası kesildi. Toplamda ise 14 bin 500 lira para cezası kesildi. Daha sonra kamyonette bulunan kavunlar başka bir araca aktarılarak götürüldü.




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