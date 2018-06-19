Volkan Uygunuçarlar, günün erken saatlerinde kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlk olarak TCDD 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Milletvekili Adayı Dr. Volkan Uygunuçarlar, ardından TÜDEMSAŞ’ı ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’na destek olunması gerektiğini söyledi.

Ardından esnaf ve vatandaş buluşmalarında seçmenlerle bir araya gelen Uygunuçarlar Emirpaşa Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sait Paşa Caddesinde bulunan esnaflarla tek tek tokalaşarak destek ve dua istedi.

Uygunuçarlar, kamuoyunda MHP’nin Sivas’ta iki milletvekilini garantilediği yönündeki sorulara ise,"Sizlerin desteği ve duasıyla ülkemizin bekası için hizmete talip olduk. Bizler ceylan derisi koltuklarda oturmak için değil liderimizin emri ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bedenimizi taşın altına koyduk. Halkımızın özellikle liderimiz Devlet Bahçeli’ye olan yoğun ilgisi ve sevgisi var. Bizlere en çok söylenen şu, ’Devlet Bahçeli kendisini makamını hiçe sayarak ’önce ülkem’ dedi. Bunu yapacak lider yok. O nedenle bizlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı mecliste yalnız bırakmamak için oylarımızı MHP’ye vereceğiz. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu ifade eden esnaflar ise,"Devlet Bahçeli’nin bu tutumunu takdirle karşıladık. Bu birlikteliğin ülkemiz için gerekli olduğunu özlenen bir tablo. Cumhur İttifakı’nda Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliğinde ise Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek vereceğiz. Volkan Uygunuçarlar’ı da bir Sivas sevdalısı olarak meclise göndereceğiz" şeklinde konuştu.