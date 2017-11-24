Uyuşturucu ticareti yapan zanlılar kaçarken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri dün öğle saatlerinde G.T. isimli kadının İstanbul’dan Sivas’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Alınan istihbari bilginin ardından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyi getiren G.T. ile Sivas’ta birlikte hareket ettiği tespit edilen H.Ş. ve M.A. bindikleri araçla kaçmaya çalışırken yapılan takip sonucu yakalandı. Şüpheli G.T.’nin İstanbul ve Sivas’ta birlikte hareket ettiği Ş.G. ise Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yakalandı. Operasyonda 905 adet ecstasy hap ve 159 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.