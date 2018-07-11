Uyuşturucu ticaretinde akıl almaz yöntem

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda bugüne kadar karşılaşılmamış ilginç bir uyuşturucu kulanım şekli ile karşılaşıldı. Simetrik olarak hazırlanmış 223 adet peçeteden oluşan tablet ele geçirildi. Tabletlerin her biri tek kullanımlık uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı. Peçete tabletlerin uyuşturucu madde emdirilerek hazırlandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan E.A. ve İ.B. isimli iki kişi emniyet ifadelerinin ardından, uyuşturucu ticareti yapma suçlaması ile çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.