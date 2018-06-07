Uzmanlar aday ve seçmenleri ani ölüme karşı uyarıyor

İsmail Erdoğu, 24 Haziran gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine karşı yoğun stres ve tempoda çalışan Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını kalp krizi ve ani ölümlere karşı uyararak seçmenlerin ise miting alanlarında çok yoğun alanlarda bulunmaması gerektiğini söyledi.

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimlerine az bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları da yoğun bir tempoda seçim çalışmalarını sürdürüyor. İsmail Erdoğu adayları ve seçimde oy kullanacakları kalp krizi ve ani ölüme karşı uyardı Erdoğu, "Seçime sayılı günler kaldı. Adaylar yoğun bir şekilde seçim meydanlarında geziyor. Yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Gün içinde mitingleri, akşam toplantıları ve gece televizyon programları adaylarda ciddi bir yorgunluk ve stres oluşturuyor. Bu dönemde adaylara tavsiyemiz özellikle sıcak havaların olduğu yerlerde mitinglerin birazcık daha sabah saatlerinde veya akşam ısının düştüğü saate göre ayarlanmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Adayların iftardan sonra oruçtan dolayı sıvı kayıpları çok olacak. Bundan dolayı iftardan sonrasında yedikleri gıdaların sıvı tüketimine çok dikkat etmeleri çok ağır beslenmelerinden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Seçim maratonunda kalp hastalıkları riski artıyor"

Seçim sürecinde kalp hastalıkların riskinin arttığını adayların gün içerisinde susuzluk ve yorgunluk çektiğini ifade eden Erdoğu, "Susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak bir takım ortopedik kazalar yada istenmeyen dil sürçmeleri veya kalp yada tansiyonel kaynaklı olarak bir takım hastalıklar söz konusu olabilir. Adaylarını ne yazık ki bu riskler bu dönemde bekliyor. Özellikle öğlen saatlerinde çıkıp adaylarını destekleyen, mitinglere giden seçmenin sıcakta çok fazla durmaması, tansiyon yada kalp hastası olan adayların çok heyecanlı, çok yoğun alanların içine girmemeye çalışması, ilaçlarına dikkat etmelerini, sıvı tüketimine dikkat etmelerini biz tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Stres ani ölümlere sebep olabilir"

Seçim maratonunda olayın heyecanına kendini çok kaptıran gerek milletvekili adayları gerek Cumhurbaşkanı adayların yoğun stres yaşadığını aktaran Erdoğu,"Sağlıksız beslenme, yeterince dinlenememe gibi durumlardan kaynaklanacak kalp hastalıkları riski birkaç kat artar. Bu durum hem tansiyonun düzensizliğinden hem sıcak saatlerde yapılan mitinglerden kaynaklanıyor olabilir. Göğüs ağrılarına dikkat etmek önemlidir. Göğüs ağrıları dikkate alınmadığında kalp krizlerine, ani ölümlere sebep olabilir. Seçmenler kap hastalığı olanlar Baypaslı olanlar stentli olan seçmen özellikle miting alanlarında çok yoğun alanlarda bulunmaması, göğüs ağrıları olduğunda miting alanlarını terk etmeleri kenarda bir yerde kolay ulaşabileceği alanlarda olmalarında fayda var. Ağrıları devam ediyorsa kenarda bir yerde gölgelik alanlarda dinlenmeleri tavsiye ediyoruz. Çünkü ağrı başladıktan sonra üstüne egzersiz ve heyecan ani ölüme sebep olabilir." şeklinde konuştu.