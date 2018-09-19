Uzun yıllar sonra kuruyan ırmak ilçe halkını endişelendirdi

Son yılların en kurak günlerinin yaşandığı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, ilçenin simgesi olan Han ırmağı yıllar sonra kurudu.

Sivas son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Barajlarda doluluk oranı neredeyse yarı yarıya inerken bir çok küçük ırmak ve göl kurudu. Kuruyan ırmaklar arasında Yıldızeli ilçesinin simgesi olan Han ırmağı da yer aldı. İlçe çevresindeki göletlerden ve dağlardan doğan ve Kızılırmak'ı oluşturan ana kollardan birisi olan Han ırmağı tamamen kurudu. Yıldızeli ilçesi şehir merkezinden geçen ve şehrin simgesi olan ırmak yatağında neredeyse hiç su kalmadı.

İlçe halkından Hacı Elmalı, uzun yıllar sonra ırmağın tekrar kurumasının kendilerinde korku yaşattığını söyledi. Elmalı, “Uzun yıllar önce kurumuştu, 10-15 yıl önce.. Uzun yıllardır kuraklık yoktu ve su sürekli akıyordu. Bu yıl yine kurudu. Kışın kar yağmadı, kışın kar yağmayınca da bizim burada sular olmuyor. Baharda yağmur çok yağdı ama belli bir zamanda ve aşırı yağdığı için fazla bir etkisi olmadı. Yağmur suyu olmadığı için yer altına inmedi. Yer altına inmesi için kar suyu olması lazım. Bu akan çok az su da şebekelerden kaçan sular, yoksa ırmakta su yoktur. Şehrin dışında ise ırmak da 1 damla su yoktur. Irmağın kuruması bizi korkutuyor. Susuz insan yaşayamaz ve su olmaz ise hayat olmaz” dedi.