Vakıf okulları değişen yüzüyle eğitim öğretim yılına başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılına düzenlenen açılış töreniyle başladı

Yeni eğitim-öğretim yılına özelleştirme ihalesinin yapılmasının ardından yeni yüzü ve eğitim çehresiyle başlayan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda yeni dönem törenle başladı. Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı okulları yerleşkesinde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ardından okulun ilköğretim bölümüne başlangıç yapan 1'inci sınıf öğrencilerine karanfil verildi.

Törende konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatör Müdürü Metin Çağan,"Yeni bir eğitim ve öğretim yılının ilk gününde sizinle birlikte olmanın heyecanı içerisindeyiz. Sevgili velilerimiz bize emanet ettiğiniz canınızdan çok sevdiğiniz sevgili yavrularınıza bu çatı altında yüreğimizdeki sevgiyi vereceğimizden, benliğimizdeki bilgiyi ve kişiliğimizdeki çizgiyi onlara aktaracağımızdan emin olabilirsiniz. Bu anlayış ve kararlılıkla beynini, gönlünü, yüreğini, emeğini ve yıllarını eğitime adamış eli öpülesi öğretmenlerimize bu zor ve kutsal görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise,"Bu dönemin sevgiliye dayalı, muhabbete dayalı ve ötekileştirmeyen bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum. Bu dönem eğitime başlayan vakıf okullarının da başarılını olmasını özellikle temenni ediyorum" diye konuştu.

Tören konuşmaların ardından protokol ve okulda eğitim veren öğretmenlerin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. Törene Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hilmi Ataseven ve çok sayıda veli katıldı.