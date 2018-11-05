Vali Ayhan, Altınyayla'da coşkuyla karşılandı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütürken Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Sivas'a atanan Vali Salih Ayhan Altınyayla ilçesini ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan ilçe hükümet konağı önünde Kaymakam Halil Dalak, ilçe ve belde belediye başkanları,kurum amirleri, siyasi parti ilçe teşkilatları, sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Dualarla karşılanan Salih Ayhan yeni görevinin hayırlara vesile olması için kurban kesildi. Salih Ayhan düzenlenen karşılama töreninde yaptığı konuşmada Sivas'ta ilk görev yeri olan Altınyayla'nın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu,Sivas'ın insanının sıcak yüzünü Altınyayla''da gördüğünü, Altınyayla'dan giderken dualarla uğurlandığını ve tekrar dualarla karşılandığını söyledi.

Daha sonra kaymakamlık makamına geçen Vali Ayhan, Kaymakam Dalak'la bir süre sohbet etti. Yeni yapılan Altınyayla İmam Hatip Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Vali Ayhan daha sonra Deliilyas Beldesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.