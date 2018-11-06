Vali Ayhan'dan lüks harcama uyarısı

Son valiler kararnamesiyle Sivas'a atanan ve dün göreve başlayan Vali Salih Ayhan ilk toplantısını il müdürleriyle yaptı. Lüks harcama konusunda il müdürlerini uyaran Ayhan makam odalarının sürekli tanzim edilmesi ya da makam araçlarındaki lüks uygulamaların da olmamasını istedi.

Vali Salih Ayhan kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile Valilik Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda bir araya geldi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oluşmaya başladığını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk valileriyiz. Bu ayrı bir sorumluluk ve bunun ayrı bir anlamı var. Eski anlayışla, eski dönemin ruhuyla, felsefesi ile yeni bir rota kurmamız mümkün değil. Dolayısıyla herkes yeni dönemin ruhunu, kodlarını iyi analiz etmesi gerekmektedir. Pratik olmalı, çözüm odaklı yaklaşmalı, sahada yer almalıyız. Alan hakimiyetimiz bulunmalı, kamu hizmetlerinin vatandaşa en hızlı ve en kısa yoldan ulaşmasını sağlamalıyız. Dolayısıyla milli iradenin tecelligahı olan Cumhurbaşkanlığı makamının taşradaki temsilcileri olan bizlerin buna layık olması gerekmektedir." dedi.

Ekip anlayışı içerisinde olunacağını ifade eden Ayhan, "Ortak akla ve istişareye önem vereceğiz. Ortak akıl ile ortak heyecan oluşturacağız. 'Ben yaptım oldu' mantığı asla olmayacak. Kurumsal hiyerarşiye dikkat edeceğiz. Yeni dönemde herkes kurumunun bütün kodlarına hakim olmak zorunda. Ben sahada olacağım. Planlı programlı değil, çat pat da kurumlara ziyaretlere gideceğim. Sabah dokuzda mesaiye başladık dörtte bitiren bir anlayış olmasın." diye konuştu.

İl müdürlerinin lüks ve gereksiz harcamalara girmemesini isteyen Vali Ayhan, makam odalarının sürekli tanzim edilmesi ya da makam araçlarındaki lüks uygulamaların da olmamasını istedi.