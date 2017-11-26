Vali Gül, 10 bin kişilik yurt inşaatında incelemelerde bulundu

Sivas Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımına başlanan yurt inşaatındaki çalışmaları yerinde gören ve ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Gül, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını çözecek olan projenin, yaklaşık 170 bin metre kare alana yapıldığını ifade etti.

8 adet yurt binası, 4 adet sosyal tesis, öğrenci yaşam merkezi ile çeşitli sosyal donatıların yer alacağı yurdun iş takvimine uygun şekilde sürdüğünü belirten Gül, "İl Özel İdaresi tarafından iş ve işlemleri yürütülerek çalışmalarına başlanan yurt, tamamlandıktan sonra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilecek. Amacımız Eylül 2018’de yurdu tamamlamak değilse yarısını bitirmek. Kalan yarısını da 2018’in sonuna kadar hizmete açmak. Kış şartlarına göre tedbirler alınmış" dedi.

8 adet yurt binasının her birinin zeminle birlikte toplam 10 kattan oluşacağını vurgulayan Gül, öğrencilerin boş zamanlarında vakit geçirebilmelerine uygun mekanların düşünüldüğünü de söyledi. Kampüs alanında giriş kontrol ve ziyaretçi binasının da inşa edileceğini belirten Gül, spor etkinliklerinin de düşünüldüğünü, 8 adet basketbol ve voleybol sahası, 20 adet çardak ve pergola yapıları, dış alanda spor yapılacak fitness aletlerinin olduğu bölümlerin de yurda zenginlik katacağını vurguladı.