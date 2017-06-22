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22 Haziran 2017 10:07

Vali Gül, askerlerle sahur yaptı

Sivas Valisi Davut Gül 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nı ziyaret ederek Mehmetçiklerle birlikte sahur yaptı.

Vali Gül, askerlerle sahur yaptı

22 Haziran 2017 10:07


Vali Gül, 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip birlikte ilk olarak yemekhaneyi gezdi. Yiyecek ve içeceklerin depolandığı ve yemeklerin hazırlandığı alanları gezen Gül, Tugay Komutanı Kip ve görevlilerden bilgi aldı. Tugay Komutanı Kip yemekhaneyi 25 kamera ile takip edildiğini belirterek hijyene büyük önem verdiklerini ve yemekhanede çalışanların kurallara uymadığı taktirde firmaya ceza kestiklerini belirtti. Kip, ayrıca oluşturdukları sistemin Türkiye’de örnek bir çalışma olduğunu da sözlerine ekledi.


Vali Gül ise yemekhanede fiziki alt yapının mükemmel bir şekilde hazırlandığını, düzgün şartlarda ve hijyenik bir ortamda yemeklerin yapıldığını belirterek, "Askerlerimizin aileleri bu görüntüleri gördüğünde, ’Evlatlarımız kendi evindeymiş gibi çok iyi bir şekilde yediriliyor, içiriliyor.’ diyeceklerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.


İncelemelerin ardından Vali Gül askerlerle yemek sırasına girerek yemeğini aldı ve Mehmetçiklerle birlikte sahur yaptı.




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