Vali Gül, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Vali Gül ilk olarak İtalya'da 15-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 89 kiloda 'Light Contact'da Dünya 3'üncüsü olan Talha Emir Buldu ve beraberindekileri kabul etti. Daha sonra ise bu yıl Ağustos ayında Berlin'de yapılan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonasında T.44'de 1.80 metre atlayarak Avrupa 3'üncüsü olan Tarık Taha Buyrukoğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Vali Gül'ün son misafiri ise güreş sporcusu oldu. Slovakya'nın Trnava kentinde yapılan Gençler Güreş Avrupa Şampiyonası'nda 82 kiloda Avrupa 3'üncüsü olan Muhittin Sarıçiçek ile Zara Belediye Başkanı Ahmet Pala, Zara Belediye Spor Kulübü Başkanı Hamza Ergüt'ü ağırlayan Gül, Sivas'ın sporda geldiği mesafenin önemine vurgu yaptı.

Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda çeşitli branşlarda dereceye giren sporcuların başarılarını takdirle karşıladığını ifade eden Gül, Sivas'ın spor altyapısının gelişmesi ile birlikte farklı branşlarda dereceler elde edilmesinin de sevindirici olduğunu kaydetti. Bu başarıyı yakalamanın mutlaka disiplinli bir çalışmayı gerektirdiğine işaret eden Gül,"Sizleri çalıştıran antrenörlerinize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hiç şüphe yok ki ailelerinizin de sizlerin bu başarısında büyük katkısı var. Sizlerin başarısı diğer genç arkadaşlarımıza örnek oluşturuyor. Gençlerimizin spora yönelmeleri çok önemli. Hepimizin beklentisi farklı branşlarda bu başarıların daha da artmasıdır" diye konuştu.