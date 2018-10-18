Vali Gül, eğitim değerlendirme toplantısına katıldı

İlk olarak Şarkışla Öğretmenevi'nde eğitimciler ile bir araya gelen Gül, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın yeni derslik ihtiyacının olmadığını ve Sivas'ta sınıf başına düşen öğrenci sayısının 20 olduğunu söyledi. Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğinde okuma yazma öğrenenlere sertifikalarının verileceğini kaydetti.

Sıfır atık projesine de değinen Gül, "Sıfır atık ve trafik gibi eğitimler daha çok ilk ve ortaokulda kazanılan eğitimler. Bu anlamda öğretmenlerimiz, veliler çocuklara eğitim vermeli. Bu konular bilinçaltına yerleştirilmeli" dedi.

Şarkışla'da tekli eğitimin olduğunu kaydeden Gül, "Çocuklar okula daha uygun saatte geliyor ve öğleden sonra da daha uygun saatte gidiyor. Destekleme kurslarını bizim tam anlamıyla faaliyete sokmamız lazım. Biz iyi eğitim verirsek, destekleme kurslarımız kaliteli olursa; öğrencilerimiz ve velilerimiz dışarıda bir arayış içerisine girmez. Biz bu eğitimi veremezsek adı özel ders olsun, ister etüt merkezi olsun, ister dershane olsun bu sistem mutlaka kendini çevirmeye devam eder. Destekleme kurslarının kaliteli ve verimli olması lazım bu bir devlet politikası." diye konuştu.

Öğrencilerin ders dışında spor ve çeşitli aktiviteler yapmasının en az ders kadar önemli olduğuna vurgu yapan Gül, "Her okulda özellikle takım sporlarına ağırlık verilmeli. Şarkışla'da spor yapmanın önünde hiçbir engel yok. Bu çocuklara olabildiğince spor yaptırmamız ve sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, Şarkışla'daki programın ardından Gemerek ilçesinde eski halk eğitim müdürlüğünde eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada ise Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri'nin bu sene de devam edeceğini belirterek, "Geçen seneden eksiğimiz, yanlışımız varsa onları kendi içimizde gözden geçirerek daha iyisini nasıl yapabiliriz? Bunları değerlendirmemiz lazım." dedi.

Seçmeli derslerde öğrencilerin zorlanmadan yönlendirilmesi gerektiğinin altına çizen Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuran-ı Kerim ve benzeri derslerde çocuklar mutlaka bunları öğrensin. Başka türlü yazın kurslara gitme ihtiyacı duyarlar. Seçmeli dersleri birer rehberlik hizmeti gibi düşünmek lazım. Çocuğa bir abilik, bir ablalık yapacağız. Çocukları kazanalım."

Öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesi gerektiğini belirten Gül, "Öğrenci sınavla alınan okullardan birine gidemiyorsa çok açık söylüyorum düz liseye gitmesin. Birinci önceliğimiz meslek lisesine gitmesi olsun. İyi bir kaynakçı, iyi bir tornacı, iyi bir elektrikçi olsun. Çocuğa böyle bir iyiliğimiz olsun. Ortaokulda seçmeli dersle vermemiz gereken değerleri vereceğiz, lise de ise çocuğun profesyonel bir mesleği olacak. Onun dışında düz liseden mezun olup mesleği olmayan ve üniversitede iyi bir yere yerleşemeyen çocuklar ileride sorun yaşayacaktır. Kapımız 24 saat sizlere açık. Sorunların notlarını aldık. Bunları takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantılara Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Gemerek Kaymakam Vekili Kübra Karaalioğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.