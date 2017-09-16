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16 Eylül 2017 17:26

Vali Gül, eğitim yatırımlarını inceledi

Sivas Valisi Davut Gül yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Gül, eğitim yatırımlarını inceledi

16 Eylül 2017 17:26


Gül, 18 Eylül’de başlayacak 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi öncesi İl Özel İdaresi tarafından Sivas merkezde onarımı yapılan okulları inceledi. Vali Davut Gül’e İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Nebi Kaya ve Plan Proje Şube Müdürü Göksel Yerlikaya da eşlik etti.


İl genelinde yapılan eğitim yatırımlarını değerlendiren Vali Davut Gül onarımı devam ve yeni yapılan okullarda incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, 250 adet onarım işi bulunduğunu söyledi.


Onarım ve çevre düzenleme çalışmaları için 30 milyon TL harcandığını ifade eden Gül, "Geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla okul onarımı yapılıyor. Diğer yandan depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen Selçuk Ortaokulu da yıkılacak. Yeni yapılan Selçuk ortaokulumuz da bir ay içerisinde açılacak. Okulumuz taşındığında Ulu Cami ile kale arasındaki alan açılmış olacak. Gelecek yıl okullar bittiğinde tekli eğitime geçilecek. Bizlere destek Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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