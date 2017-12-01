Vali Gül, engelli öğrenciler ve aileleriyle buluştu

Vali Davut Gül, Engelliler Günü dolayısıyla Seyrantepe İMKB Ortaokulu’nda eğitim gören görme engelli ve otistik öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Öğretmen Evi’nde düzenlenen programda konuşan Gül, engelli çocukların en iyi eğitimi alması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Sizlerin çocukları bizim de kardeşimiz bizim de çocuğumuz. O anlamda en iyi eğitimi alması için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Bu çocuklar iyi eğitim aldığı takdirde diğer çocuklarla arasındaki farkı kapatabilecek yeteneklere sahiptirler. Dolayısıyla bizlere düşen bu yeteneklerini geliştirecek düzgün organizasyonlar yapmaktır. Sivas’ta hemen her mahallede özel eğitim sınıflarımız var. Bu çocuklara özel eğitim verebilecek durumdayız ve hem dersle ilgili hem de diğer yeteneklerini geliştirecek kurslara katılmalarını sağlamalıyız. Burada bize düşen her hangi bir şey varsa 24 saat kapımız açık. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından engelli öğrenciler şiir okuyup, şarkılar söyledi ve skeç gösterisinde bulundu.