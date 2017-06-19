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19 Haziran 2017 12:54

Vali Gül, özel harekat polisleriyle sahur yaptı

Sivas Valisi Davut Gül Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek özel harekat polisleriyle sahur yaptı.

Vali Gül, özel harekat polisleriyle sahur yaptı

19 Haziran 2017 12:54


Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen sahur programına katıldı. Polisler ile sohbet eden Gül, emniyet teşkilatının çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi.


Polislere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gül,"Hepiniz çok gençsiniz. Bizler emekli olana kadar bu teşkilatın içerisinde sizlerin kalmanızı istiyoruz. Emniyet teşkilatında ki birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü bizleri mutlu ediyor. Sizden tek ricamız hassas olun. Kendinize dikkat edin" diye konuştu.




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