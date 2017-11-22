Süleyman Demirel Ortaokulu, Şeyh Şamil İlkokulu ve Kadı Burhanettin İmam Hatip Ortaokulu’nda oluşan öğretmen heyeti Vali Gül ile makamında bir araya geldi. Eğitim sisteminin iyi olmasının hayatın her alanına yansıdığını söyleyen Gül,"Eğitim sistemimizde sıkıntı varsa bu sefer de olumsuzluklar başlıyor. Türkiye’de eğitim sistemi her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz şuan Almanya’nın eğitime ayırdığı bütçeden daha fazlasını eğitime ayırıyoruz. Mevcut geldiğimiz yer bir öncekinden daha iyi. Hepinizin okuduğu okulları, sınıf başına düşen öğrenci sayılarını düşünün. Ben 59 kişilik sınıfta okudum" dedi.

Sivas’ta 400 milyonun üzerinde eğitim yatırımı olduğunu kaydeden Gül, "Bunun 170 milyonu bitti. 230 milyon civarı da ya ihale edildi, ya projesi yapılıyor, ya inşaatı devam ediyor. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bir sonraki Öğretmenler Günü’nde inşallah hem öğretmenlerimizle ilgili hem de Sivas’ımızda eğitim sisteminin biraz daha ileri gittiğini konuşuruz." diye konuştu.