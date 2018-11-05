Vali Gül, Sivas'a alkışlarla veda etti

İçişleri Bakanlığı'nın son kararnamesi ile Gaziantep Valiliği'ne atanan Vali Davut Gül gözyaşları ve alkışlarla çok sayıda vatandaşın uğurlamasıyla kentten ayrıldı.

Valiler Kararnamesi ile Sivas'tan Gaziantep Valiliği'ne atanan Vali Davut Gül için Cumhuriyet Meydanı'ndaki valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, 5'inci Er Piyade ve Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri ve çocuk sayıda vatandaşın katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Vali Gül, Sivas'ta 2.5 yıl boyunca görev yaptığını belirterek bu süre boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda destek verenlere teşekkür ederek şunları söyledi.

"Burada yaptığımız çalışmalar Cumhurbaşkanımızın il valilerine verdiği hedeflerle ve verilen desteklerle oldu. İnanıyorum ki bizden sonraki süreçte de aynı bayrak aynı şekilde devam edecektir. 2.5 yıl boyunca bana destek verdiniz. Salih Ayhan valimizi de bu desteği vererek Sivas'a ve Türkiye'ye katkı sunmanızı istirham ediyorum. Hakkınızı helal edin."

Konuşmanın ardından Vali Gül ve eşi Gülden Gül kendilerini uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaştı. Vali eşi Gülden Gül bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra Vali Gül eşiyle birlikte araca binerek alkışlarla Sivas'tan ayrılarak karayolu ile Gaziantep'e hareket etti.