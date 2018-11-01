Vali Gül, "Sivas'tan memnun ayrılacağız"

Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliği'nden Gaziantep Valiliği'ne atanan Davut Gül veda ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Gül,"Sivas'ta ne hizmet yaptıysak belediye bize destek oldu. 'Şu işi de belediye sebebiyle yapamadık' demedik. Dolayısıyla biz sizlerden memnunuz. Sivas'tan memnun ayrılacağız. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin' dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Zor bir süreçte göreve başladınız, 15 Temmuz kalkışması yaşandı. Ülkemiz için zor süreçte, birlikte bir ay nöbet tuttuk. Gerek o süreçte, gerekse geçen 2 buçuk yıllık süreçte hizmetlerimizin önünü açan bir yaklaşım gördük. Sivaslı bir vatandaşımız, Sivas'ın gelişmesini ne kadar arzu ediyorsa, siz de aynı gayreti gösterdiniz. Çok sayıda hizmeti şehrimize kazandırdınız. Başta şahsınız ve eşiniz olmak üzere tüm ekibinize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Biz Sivaslıyız fakat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu ülkenin hangi bölgesinde hizmet yapılırsa yapılsın biz mutlu oluruz. Dolayısıyla siz yine bize hizmet edeceksiniz. Gaziantep de bizim güzide şehirlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla sizin adınıza kariyer bakımından değerlendirildiğinde Sivas'ta yapmış olduğunuz çalışmalar takdir gördü. Gideceğiniz ilde de yapacağınız çalışmalar umarım sizi daha ileriye taşır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın Vali Davut Gül'e Sivas'a özgü çeşitli hediyeler takdim etti.