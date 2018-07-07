Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 10:54

Vali Gül, “Sporun ve sporcunun yanındayız”

TSYD Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan beraberinde ki bir heyeti makamında ağırlayan Sivas Valisi Davut Gül, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti.

Vali Gül, “Sporun ve sporcunun yanındayız”

07 Temmuz 2018 10:54


Gül, yeni sezon öncesinde Sivas genelinde yapılan ve çalışmalar, devam eden sportif yatırımlar,amatör spor ve Sivassporu ele alıp, Sivas’ta TSYD’nin bir şube ile hizmet vermesinin çok önemli olduğunu söyledi.


Sivas ve Sivas genelinde yapılan amatör, profesyonel her türlü sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini dile getiren Gül,"Sivas ve Sivas sporu için herkes elinden gelen gayreti sarf etmeli. Sporun gelişmesi ve kalkınması o şehrin kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlar.Valilik olarak TSYD’nin her zaman yanındayız "dedi.


TSYD Şube Başkanı kemal Çağlayan ile, Sivas sporuna verdiği desteklerden ötürü Sivas Valisi Davut Gül’e TSYD adına teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç