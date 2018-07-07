Vali Gül, “Sporun ve sporcunun yanındayız”

Gül, yeni sezon öncesinde Sivas genelinde yapılan ve çalışmalar, devam eden sportif yatırımlar,amatör spor ve Sivassporu ele alıp, Sivas’ta TSYD’nin bir şube ile hizmet vermesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sivas ve Sivas genelinde yapılan amatör, profesyonel her türlü sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini dile getiren Gül,"Sivas ve Sivas sporu için herkes elinden gelen gayreti sarf etmeli. Sporun gelişmesi ve kalkınması o şehrin kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlar.Valilik olarak TSYD’nin her zaman yanındayız "dedi.

TSYD Şube Başkanı kemal Çağlayan ile, Sivas sporuna verdiği desteklerden ötürü Sivas Valisi Davut Gül’e TSYD adına teşekkür etti.