Vali Gül tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı

Vali Gül Terzioğlu konağında düzenlenen ’İşin Ehli’ isimli programa katılarak mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Gül, burada yaptığı konuşmada; öğrencilerin okul hayatında başarılı olmaları gerektiğini ifade ederek, asıl önemli olanın gençlerin kişisel kazanım ve topluma karşı sorumluluk duyguları olduğunu belirtti. Özgüven ve donanımın öğrencilere hayatında önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Gül, Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek’in gençlikle ilgili düşüncelerinden örnekler vererek, kendi değerleriyle barışık, öz güveni yüksek, dindar ve vatan millet sevgisi yüksek olan bir gençlik oluşmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Gül, "Emek ve zaman harcamak çok önemli. Bunun dışında kitap okumak gerekiyor. Okuduğumuzu başkalarıyla paylaşmamız lazım. Lisan öğrenmemiz gerekiyor. Osmanlıca bilmeyen birisinin Anadolu’nun güzelliklerini nasıl anlaması zorsa, İngilizce bilmeyeninde dünyayı okuması çok zor." Şeklinde konuştu.

Kitap okuma ve lisan öğrenmenin genç yaşta yapılması gerektiğine vurgu yapan Gül, "İyi arkadaşlıklar ve iyi dostluklar bu yaşlarda olur. İleri yaşlarda elde edeceğiniz dostluk ve kazanımlar çok samimi olmayabilir." Dedi.

Programın sonunda Milli Türk Talebe Birliği Temsilcisi Ahmet Deligöz tarafından Valimiz Davut Gül’e isimin yer aldı hediye takdim edildi.