Vali Gül, Ugandalı Hafız Kyazze’yi ödüllendirdi

27 farklı ülkeden öğrencilerin bulunduğu, Türkçe İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan ve okulun ilk uluslararası hafızı olma özelliği taşıyan Ugandalı Saifullah Muhammedu Kyazze’yi tebrik eden Gül, öğrenciyi altınla ödüllendirdi.

Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulkadir Selvi Eylül ayında Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık sınavında yüksek derece ile başarılı olan Kyazze’nin komisyon tarafından özel olarak da tebrik edildiğini söyledi.

Ugandalı Kyazze’nin Kur’an tilavetinde bulunduğu ziyaretin sonunda Vali Gül öğrenciye tablo hediye ederken, Kyazze ise Gül’e mevlevi görselli bakır rölyef armağan etti.