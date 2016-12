Vali Gül’den, Başkan Demirgil’e ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Davut Gül, Sivas’ın tarihi ve kültürel açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Sivas’ta görev yaptığımdan dolayı çok mutluyum, Sivas’ın sorunlarının çözümü noktasında her kesimle olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarımızla da her zaman diyalog içerisindeyiz. Esnaf ve sanatkarlarımızla da vakit buldukça bir araya gelerek ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Esnaf teşkilatlarımız ile Sivas’ta göreve başladığım günden itibaren uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil ise, "Sivas’ı yakından tanıyan, Sivas halkı ile her ortamda bir araya gelip halkın sorunlarına vakıf olan, sivil toplum kuruluşları ile her zaman diyalog içerisinde çalışan bir valimiz ile görev yapmaktan dolayı çok mutluyum, Sivas’ın sorunlarının çözümü noktasında biz üzerimize düşen her görevi üstlenmeye hazırız. İlimizin gelişmesi ve yeni yatırımlar yapılması noktasında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da esnaf teşkilatı olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kooperatiflerin faaliyetleri ve sağladığı düşük faizli kredilerle ilgili Vali Davut Gül’e bilgiler veren Demirgil, ziyaret sonrası günün anısına Vali Gül’e plaket takdim etti.