Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 16:52

Vali Gül’den, Başkan Demirgil’e ziyaret

Vali Gül’den, Başkan Demirgil’e ziyaret

21 Aralık 2016 16:52

Sivas Valisi Davut Gül Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil’i ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Vali Davut Gül, Sivas’ın tarihi ve kültürel açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Sivas’ta görev yaptığımdan dolayı çok mutluyum, Sivas’ın sorunlarının çözümü noktasında her kesimle olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarımızla da her zaman diyalog içerisindeyiz. Esnaf ve sanatkarlarımızla da vakit buldukça bir araya gelerek ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Esnaf teşkilatlarımız ile Sivas’ta göreve başladığım günden itibaren uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil ise, "Sivas’ı yakından tanıyan, Sivas halkı ile her ortamda bir araya gelip halkın sorunlarına vakıf olan, sivil toplum kuruluşları ile her zaman diyalog içerisinde çalışan bir valimiz ile görev yapmaktan dolayı çok mutluyum, Sivas’ın sorunlarının çözümü noktasında biz üzerimize düşen her görevi üstlenmeye hazırız. İlimizin gelişmesi ve yeni yatırımlar yapılması noktasında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da esnaf teşkilatı olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kooperatiflerin faaliyetleri ve sağladığı düşük faizli kredilerle ilgili Vali Davut Gül’e bilgiler veren Demirgil, ziyaret sonrası günün anısına Vali Gül’e plaket takdim etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
3
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç