Vali Gül'den ekmeğe zam yapmayan fırıncılara teşekkür

Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Gül, zaman zaman çeşitli sektörlerle bir araya geldiklerini ifade ederek,"Birbirimizi tanıyalım, sizlerin daha iyi kurumsallaşması için yapabileceğimiz bir şey varsa onları hayata geçirelim, sektörün sıkıntıları varsa onları istişare edelim. Ayrıca bunu bir periyodik takvim içerisinde tekrarlayalım istedik. Katılımınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Sivas'ta bir kişi dahi istihdam eden sektörlerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gül,"O işyerinin yaşaması lazım. O işyerinin işlerini geliştirmesi lazım. Bu işleri yaparken de tüketicinin olabildiğince memnun olması lazım. Vatandaşımız her şeyden tasarruf eder ama ekmekten edemiyor"ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ise piyasadaki gidişatı yakından takip ettiklerini ancak fırıncı esnafının zamla ilgili beklentilerinin olmadığını söyledi. Zamlı fiyatların ileri ki tarihlerde olabileceğini dile getiren Eken,"Pide fırınlarında durum farklıydı, bizim somun fırınlarında farklı. Onlar da esnaf odaları ile zamlı fiyatların şu an yapılmasını uygun görüyordu, bizlerde şu an değil de ileri ki zamanlarda. Kriz döneminde fırıncılarda taşın altına elini koysun dedik. Valimin öncülüğünde un fabrikalarının un fiyatları 89 TL'ye düşürüldü. Düşünce fırıncı esnafımız otomatikman rahatlamış oldu. Zam ile ilgili arkadaşlarımızın bir problemi yok" diye konuştu.

Toplantının sonunda fırıncı esnafı ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halkın menfaatine yönelik alınan karardan dolayı ekmek üreticilerine teşekkür eden Vali Gül, periyodik toplantıların da her sektör grubu ile devam edeceğini aktardı.