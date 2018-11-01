Vali Gül'den İHA'ya veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğü'ne veda ziyaretinde bulundu.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Vali Davut Gül veda ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Gül bu kapsamda İHA Sivas Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gül, ziyarette Sivas'ta görev yaptığı süre boyunca İHA'nın her zaman kendilerinin yanında olduğunu belirterek çalışmalarda verilen destekten ötürü teşekkür etti.

Sivaslılar'ın artık Gaziantep'te bir kardeşi olduğunu aktaran Gül, Antep'e geleceklere kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti. Vali Gül ziyaretten İHA Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat ile bir süre sohbet ederken ajans çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.