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Vali Gül,"Muhtarlar çıtayı her gün yükseltiyor"

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ve beraberindeki heyet, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Davut Gül’ü ziyaret etti.

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ve beraberindeki heyet, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Vali Gül, muhtarlık sisteminin Cumhuriyet'ten daha eski olduğunu ve giderek daha da güçlendiğini kaydetti.


Muhtarlarla birlikte vatandaşlara hizmet ettiklerini belirten Gül, "Her 19 Ekim'de muhtarlık sisteminin varsa aksayan gönleri gündeme geliyor hem de çıta her geçen gün yükseliyor. Bunlarda muhtarın ve sizlerin emeği çok büyük." dedi.


Dernek başkanı Koç ise; 19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edildiğini ve bu yıl 3'üncüsünün kutlandığını hatırlatarak en iyi hizmet için gayret ettiklerini söyledi.


Konuşmaların ardından Vali Gül, Muhtarlar Günü nedeniyle düzenleyecek programlar hakkında Koç'tan bilgi aldı.

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