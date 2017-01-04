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04 Ocak 2017 17:17

Vali Gül’ün eşinden El Sanatları Merkezi’ne ziyaret

Vali Gül’ün eşinden El Sanatları Merkezi’ne ziyaret

04 Ocak 2017 17:17

Sivas Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette Gülden Gül’e Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın ve Gönül Elçileri Projesi’nin üyeleri eşlik etti. Gül ve beraberindekiler, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Latif Korkmaz’dan 2016-2017 döneminde faaliyete geçen kurslarla ilgili bilgi aldı.
7 adet kursun düzenlendiği ve 166 kursiyerin meslek edindiği El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs odalarını ziyaret eden Gül burada kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Meslek edindirme kurslarının önemine vurgu yapan Gülden Gül kadınların toplumda iş gücüne katılmalarının bu tür eğitim programlarıyla daha da yaygınlaşacağını söyledi.



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