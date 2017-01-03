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03 Ocak 2017 17:27

Vali Gül’ün eşinden Gıda Bankası’na ziyaret

Vali Gül’ün eşinden Gıda Bankası’na ziyaret

03 Ocak 2017 17:27

Sivas Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül Hanımefendi belediye tarafından 2005 yılında yoksul ailelere yardım yapılabilmesi amacıyla kurulan Gıda Bankası’nı ziyaret etti.
Gülden Gül’e Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın ve Gönül Elçileri Projesinin üyeleri eşlik etti. Gıda ve giyim reyonunu gezen ve burada alışveriş yapan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gül, daha sonra Belediye Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’dan Gıda Bankasının çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Özaydın, Gıda Bankasında ihtiyaç sahibi yaklaşık 3 bin aileye yardım eli uzatıldığını ifade ederek, paranın geçmediği, ’veren el ile alan elin’ buluştuğu yardım kuruluşunun önemli bir görev üstlendiğini söyledi.
Gülden Gül ise, devletin sıcak kapısının her zaman ihtiyaç sahibi ailelere açık olduğunu ifade ederek, "Belediyemiz tarafından güzel bir uygulama başlatılmış ve uzun süredir devam ediyor. Burada şeffaf ve adil bir dağıtım gerçekleşiyor. Ben Gıda Bankasının kurulmasında emeği geçen yetkililere ve burada görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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