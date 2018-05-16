Vali Gül,"Zara, 2023’de hızlı trene kavuşacak"

Zara Belediye Düğün Salonu’nda muhtarlarla toplantıda bir araya gelen Vali Gül, her yıl ilçenin daha ileri gittiğini ifade ederek,"Her geçen gün bir eksiğimiz tamamlanıyor. Artık o kadar çok hizmet almaya başladık ki hizmetler rutine döndü. Zara 2023’de hızlı trene kavuşacak. Doğalgaz büyük bir nimet ve Zara ilçemizde bu yatırıma kavuştu. Türkiye’nin en güzel öğretmenevi burada yapılıyor. TOKİ konutları yeni ihale edildi. 600’den fazla konut yapılacak. Kırsal alt yapıya baktığımızda bu sene 100 bin metrekarenin üzerinde parke taşı veriyoruz geçen sene de bir bu kadar daha verdik. Bu sene mevcut asfalt yollarımızın tamamının bakım ve onarımını yapacağız." dedi.

İçme suları ile ilgili hem kuraklıktan, hem de içme suyu ihtiyacının arttığından bahseden Gül,"Sayaç taktığınız halde suyunuz yetmiyorsa alternatif su da varsa er yada geç onu planlayıp mutlaka getiririz. Göç eden hemşehrilerimizin arsa ile ilgili talepleri olduğunu biliyoruz. Özel İdarede bir sekretarya oluşturduk. Kamuya, hazineye ait arsa varsa hem köyün içerisinde talep edenlere hem de o köylü olup dışarıda olanlara uygun bir bedelle vereceğiz. Amacımız birinci neslin Sivas ile ilgili bir bağlantısı var ama ikinci ve üçüncü neslin bağlarının kopmamasını sağlamak. Bu çalışma ile ticari anlamda canlılık olacak ve memleketlerinden kopmamasını sağlayacağız. İlçemizin çözülemeyecek sorunu yok." diye konuştu.

ÇEDAŞ’ın üç yıl içerisinde altyapılarını yenileyeceğini söyleyen Gül, eğitim ile ilgili de sorunlarının olmadığını, spor alanlarının ise yapıldığını söyledi. Köylerin daha yaşanabilir yer olması için gayret gösterdiklerini ifade eden Gül, muhtarlara da kapılarının her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

Muhtarlar toplantısının ardından Vali Gül, SODES Hanımlar Kültür Merkezi Spor Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi. İlçe pazarını da gezen Gül, esnaflarla da sohbet etti.