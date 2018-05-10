Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 15:50

Vali Yılmaz memleketinde öğrencilerle buluştu

Gürünlü merkez valisi Adnan Yılmaz, Gürün’de öğrenciler ile bir araya geldi.

Vali Yılmaz memleketinde öğrencilerle buluştu

10 Mayıs 2018 15:50


Gürünlü merkez valisi Adnan Yılmaz, Gürün Asef Çoban Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ile bir araya gelip söyleşi yaptı. Etkinliğe ; Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Yazar İlhan Akın ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere çok çalışmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, geleceğin gençlerin omuzlarında yükseleceğine dikkat çekti. “Adını Sen Koy” kitabının yazarı ilhan, öğrencilerin kitaba ilişkin sorularını içtenlikle yanıtladı. Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi, öğrencilerle yaptığı bilgilendirici söyleşiden ötürü Vali Yılmaz ve Yazar İlhan’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç