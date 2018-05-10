Vali Yılmaz memleketinde öğrencilerle buluştu

Gürünlü merkez valisi Adnan Yılmaz, Gürün Asef Çoban Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ile bir araya gelip söyleşi yaptı. Etkinliğe ; Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Yazar İlhan Akın ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere çok çalışmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, geleceğin gençlerin omuzlarında yükseleceğine dikkat çekti. “Adını Sen Koy” kitabının yazarı ilhan, öğrencilerin kitaba ilişkin sorularını içtenlikle yanıtladı. Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi, öğrencilerle yaptığı bilgilendirici söyleşiden ötürü Vali Yılmaz ve Yazar İlhan’a teşekkür etti.