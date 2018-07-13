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13 Temmuz 2018 09:38

Valilik makamında düğün fotosu

Yeni evlenen çiftin talebini geri çevirmeyen Sivas Valisi Davut Gül, makamında düğün fotoğrafı çektirmelerine izin verdi.

Valilik makamında düğün fotosu

13 Temmuz 2018 09:38


Sivas’ta Ömer ve Büşra Çilce çifti düğün sonrası Sivas’ın tarihi kent meydanına bakan Sivas Valisi Davut Gül’ün makamının bulunduğu odanın balkonunda düğün fotoğrafı çektirmek istedi. Vali Gül yeni çifti kırmayarak taleplerini kabul etti. Çifti makamında ağırlayan Gül, fotoğraf çekimlerine de eşlik etti. Vali Gül çifte düğün hediyesi olarak altın lira takmayı da unutmadı. Yeni evli çift en mutlu günlerinde kendilerini kırmayan Vali Gül’e teşekkür etti.


Gelin ve damat ile sohbet eden Vali Gül, hayata dair bazı tavsiyelerde bulundu. Gül, "Bu mutlu günlerini bizlerle paylaşan ve valilik makamında anlarını ölümsüzleştiren çiftimize bir ömür mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.




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