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01 Aralık 2017 18:06

Valilikte kitap okuma etkinliği

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan kitap okuma halkası etkinliğine destek veren Gençlik Merkezi Kitap Okuma Kulübü, Vali Davut Gül’ü ziyaret etti.

Valilikte kitap okuma etkinliği

01 Aralık 2017 18:06


Kulüp öğrencilerine kitap okumaya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Vali Davut Gül, "Kalıcı ve faydalı olan okuduğunuz kitaplardır. Mümkünse sizi etkileyen bir ana fikir varsa onu not almakta fayda var. Böylece yeteneğiniz gelişmiş olur. Kitap okumak kadar yazma yeteneğimizin de gelişmesi önemli. Bu yaşta okuduklarınız, ömrünüzün sonuna kadar sizinle olacak."dedi.


Gençlik Merkezi Müdürü Selahattin Aslan ise merkez olarak, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek,"Amacımız gençlere rehberlik etmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmektir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli etkinleri oluyor, bunlardan bir tanesi de kitap okuma halkaları. Amacımız 14-29 yaş arası gençlerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Türkiye genelinde kitap okuma halkaları oluşturuldu ve şuana kadar 22 bin gencimize ulaşıldı. Ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere bakanlığımızın belirlediği kitapları gençlere ücretsiz veriyoruz." diye konuştu.


Konuşmaların ardından öğrenciler bir süre kitap okudu. Ziyaretin sonunda Vali Gül öğrencilere kitap hediye etti.




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