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30 Nisan 2018 14:02

Vasiyeti gereği Şemsi Sivasi’nin Mevlit’i okundu

İslam dünyasındaki üç Şems’ten biri olan Şemseddin Sivasi Hazretleri’nin kendi yazdığı ve yılda bir kez okunmasını vasiyet ettiği mevlidi, bu yıl da Sivas Belediyesi tarafından okutuldu.

Vasiyeti gereği Şemsi Sivasi’nin Mevlit’i okundu

30 Nisan 2018 14:02


Kabrinin ve türbesinin bulunduğu Meydan Cami’nde düzenlenen Mevlid-i Şerife; Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı ve Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.


Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Toparlı; "Bir şehri ayakta tutan, o şehrin manevi büyükleridir. Şemsi Sivasi Hazretleri 400 yıldır izi silinmemiş büyük bir tasavvuf ehli ve büyük bir yazar. Zamanının bütün mevki ve makamlarını bırakarak bu camide namaz kılmış, vaaz etmiş, insanlara faydalı olmuştur. Eğer Sivas bugün emin bir şehir ise, onun büyük bir etkisi vardır. Bu büyük zatın vasiyeti olan mevlidinin okunmasını yerine getirdiğimiz için çok mutluyum. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz onun bütün kitaplarını yayımladık ve her sene ömrümüz yettiğince bu vasiyetini yerine getireceğiz." dedi.


Ardından Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim TTlaveti ile Şemseddin Sivasi Hazretleri’nin ilahileri ve vasiyet ettiği mevlidi okundu.




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